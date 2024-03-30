СК завершил работу в концертном зале "Крокус Сити Холл"

Следователи завершили работу в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", об этом 29 марта писали "РИА Новости".

Утром в пятницу, 29 марта, к зданию концертного зала приехали три машины Следственного комитета России, также на месте работала полиция.

Следователи закончили свою работу примерно 21:30 и погрузили в машину несколько пакетов.

Во вторник, 26 марта, МЧС России заявило, что спасатели закончили работы в "Крокус Сити Холле". Специалисты разбирали завалы вручную. Теперь к работам приступит специальная техника.

Фото: пресс-служба МЧС РФ