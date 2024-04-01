В Заксобрании начнут объявлять иноагентский статус Вишневского* при перекличке

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский 1 апреля рассказал, как статус иностранного агента Бориса Вишневского* скажется на работе парламента. По словам спикера, "яблочник" продолжит депутатскую деятельность, однако должен будет напоминать о своем статусе во время выступлений.

"Мы будем объявлять о том, что он является иноагентом, начиная с переклички. И когда он будет выходить, например, на трибуну, когда он будет задавать вопросы он должен говорить, что является иноагентом. Это касательно вопросов ведения заседаний", - рассказал Бельский.

Спикер ЗакСа предположил, что теперь вести законотворческую деятельность Вишневскому*, вероятней всего, придется либо в одиночку, либо от фракции. Также Вишневский* будет исключен из комитетов и комиссий с участием органов государственной власти.

"Те законодательные инициативы, которые раньше выносились совместно с депутатами - вряд ли они будут выносится, соответственно, скорее всего, они будут выносится от фракции "Яблоко". Вряд ли будет кто-то из депутатов участвовать в каких-либо законодательных инициативах совместно только с Борисом Лазаревичем*, как с депутатом, потому что он является иноагентом. Тут сложно сказать, как это может быть трактовано", - рассказал председатель.

Напомним, Минюст внес Бориса Вишневского* в реестр иностранных агентов 29 марта. Он стал первым действующим депутатом петербургского парламента, который получил такой статус. В заявлении ведомства говорится, что решение о включении связано с критикой проведения специальной военной операции на Украине. Вишневский* будет оспаривать действия Минюста.

*Борис Вишневский внесен в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру