ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:15

Следком в Петербурге завершил расследование дела о нападениях подростков на горожан

фото ЗакС политика Следком в Петербурге завершил расследование дела о нападениях подростков на горожан

В Петербурге завершено расследование уголовного дела о нападениях подростков на горожан, сообщили 3 апреля в пресс-службе Следственного комитета. Всего по делу проходят 16 подростков в возрасте от 14 до 16 лет, в том числе граждане Азербайджана и Таджикистана.

Все обвиняемые содержатся под стражей. В зависимости от инкриминируемых преступлений, в отношении фигурантов расследуются дела о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и о возбуждении ненависти или вражды (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ).

По версии следствия, в прошлом году фигуранты нападали на горожан и записывали драки на видео. Ролики выкладывались в Telegram-канале, администрированием которого занимался уроженец Азербайджана Турал Мамедов. Последний пытался скрыться от следствия на родине, однако в конце декабря прошлого года его этапировали в Петербург.

"В ходе следствия выявлены около 200 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство России, 42 из них выдворены за пределы России, остальные привлечены к административной  ответственности", — отметили в СК.

Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама