Следком в Петербурге завершил расследование дела о нападениях подростков на горожан

В Петербурге завершено расследование уголовного дела о нападениях подростков на горожан, сообщили 3 апреля в пресс-службе Следственного комитета. Всего по делу проходят 16 подростков в возрасте от 14 до 16 лет, в том числе граждане Азербайджана и Таджикистана.

Все обвиняемые содержатся под стражей. В зависимости от инкриминируемых преступлений, в отношении фигурантов расследуются дела о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и о возбуждении ненависти или вражды (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ).

По версии следствия, в прошлом году фигуранты нападали на горожан и записывали драки на видео. Ролики выкладывались в Telegram-канале, администрированием которого занимался уроженец Азербайджана Турал Мамедов. Последний пытался скрыться от следствия на родине, однако в конце декабря прошлого года его этапировали в Петербург.

"В ходе следствия выявлены около 200 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство России, 42 из них выдворены за пределы России, остальные привлечены к административной ответственности", — отметили в СК.

Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Фото: ЗАКС.Ру