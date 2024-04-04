Исламские фундаменталисты не могут атаковать Россию, заявил Путин

Исламские фундаменталисты не могут атаковать Россию, заявил 4 апреля президент Владимир Путин на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов России. Свою позицию он подкрепил заявлением о межконфессиональном единстве в стране.

"Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического", — приводит слова Путина ТАСС.

В своем выступлении президент коснулся стрельбы в подмосковном "Крокус Сити Холле". По его версии, заказчики теракта ставили целью "нанесение ущерба нашему единству". "Других целей не просматривается, их и нет", — добавил он.

По официальным данным, теракт в подмосковном Красногорске унес жизни 144 человек. В числе возможных заказчиков произошедшего, согласно одной из версии, упоминалось ИГИЛ*. В Кремле отказывались от комментирования версий.

*ИГИЛ признано террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ

Фото: Kremlin.ru