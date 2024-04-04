Путин предрек дефицит кадров в ближайшие годы

В ближайшие годы России может грозить дефицит рабочих рук, заявил президент Владимир Путин на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов России. В связи с этим страна нуждается в повышении производительности труда, считает он.

"С учетом демографических вызовов в ближайшие годы экономика России будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров. Это абсолютно точно, это мы должны понимать и с этим будем жить в ближайшие годы", — цитирует слова Путина пресс-служба Кремля.

Президент заявил о критической важности в подобных условиях повышения производительности труда и модернизации промышленности, агропромышленного комплекса, сферы услуг и иных отраслей экономики. По его мнению, это "должно прямо вести к улучшению условий труда специалистов, к повышению их доходов".

Также в своей речи Путин коснулся вопроса возможности угроз России со стороны исламских фундаменталистов. По его версии, страна не может быть объектом их террористических атак.

Фото: Kremlin.ru