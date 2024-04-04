ФСБ сообщила о задержании еще троих подозреваемых в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле"

Три человека задержаны в Екатеринбурге, Москве и Омске по подозрению в причастности к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщило 4 апреля РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ. Все они прибыли из Центральной Азии, один имеет гражданство России.

По информации спецслужбы, из задержанных двое "переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте". Что касается третьего, то его подозревают в вербовке пособников теракта и в финансировании непосредственных исполнителей.

К настоящему момент в Москве по делу о теракте в концертном зале арестованы 10 человек. Помимо этого, ФСБ сообщала о задержании в Дагестане четырех боевиков, причастных к совершению атаки.

В четверг президент Владимир Путин объявил, что Россия не может быть целью для исламских фундаменталистов из-за "межконфессионального согласия и единства" в стране.

Фото: ЗАКС.Ру