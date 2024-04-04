С июня Пулково и Алма-Ату свяжет прямое авиасообщение

С 1 июня стартуют прямые перелеты между аэропортом Пулково и Алма-Атой, сообщили в петербургском аэропорту. Авиакомпания "Россия" будет выполнять по четыре рейса в неделю.

"Улететь в крупнейший город Казахстана можно будет рейсами авиакомпании "Россия" четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам", — проинформировали в Пулково.

Вылет из Петербурга будет происходить в 00:50, прибытие борта в Алма-Ату — в 07:35 по местному времени. Полет будет длиться почти пять часов.

С 31 марта Пулково перешло на весенне-летнюю навигацию. Перелеты в этом сезоне будут выполняться по 103 направлениям.

Фото: ЗАКС.Ру