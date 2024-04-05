Потоп на "Дунайской" произошел из-за вдруг сработавшей системы пожаротушения

В петербургском метрополитене рассказали, почему на станции фиолетовой ветки "Дунайская" произошел потоп 5 апреля, об этом сообщили в пресс-службе подземки города.

Как рассказали в петербургском метро, днем 5 апреля на станции случилось несанкционированное срабатывание системы пожаротушения, из-за этого на пути и на платформу полилась вода.

Сейчас персонал станции остановил воду, а пассажирскую зону убирают. Отмечается, что случай не повлиял на работу станции, а причины произошедшего выясняются.

Также прокуратура подземки организовала проверку соблюдения законодательства на станции, об этом сообщили 5 апреля в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру