Бастрыкин запросил доклад о состоянии воинского мемориала в Луге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин получил письмо с информацией о неудовлетворительном состоянии воинского мемориала в Луге. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о стеле "Город воинской славы", за которой, с точки зрения заявителя, плохо следят ответственные лица.

Утверждается, что в отсутствие дренажной системы приходит в негодность плитка. Ситуация усугубляется некими нарушениями, имевшими место еще при возведении объекта. Попыток ремонта автор жалобы не наблюдает. Ранее следственные органы в Ленобласти проводили проверку по этому обращению.

Бастрыкин поручил главе управления СК по региону Сергею Сазину представить актуальную информацию о проблеме и путях к ее решению.

На состояние воинских мемориалов, в том числе в Ленобласти, Бастрыкин обращает свое внимание регулярно.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте