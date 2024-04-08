Пискарев заявил о необходимости независимых от Запада институтов наблюдения за выборами

Страны Евросоюза развернули кампанию дискредитации выборов в России, считает глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев ("Единая Россия"). В связи с этим ему представляется нужным создать независимые от Запада структуры по наблюдению за электоральными процессами.

По версии единоросса, организаторы кампании якобы стремятся дискредитировать будущие выборы в России "дабы не допустить независимое наблюдение на них в принципе". Согласно его представлениям, происходит это из-за того, что президентские выборы в стране сорвать не удалось.

"Подобная ситуация в очередной раз доказывает, что назрела необходимость создания новых международных общественно-политических институтов, в том числе по экспертизе электоральных процессов в различных странах, которые не будут полностью монополизированы Западом", — транслирует позицию Пискарева Telegram-канал возглавляемой им комиссии.

Голосование на прошедших выборах президента продолжалось в течение трех дней с 15 по 17 марта, по итогам подсчета голосов действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28 %. В продолжение нескольких месяцев перед выборами Пискарев регулярно обвинял различные стороны и структуры в попытке вмешаться в проведение выборов. Среди прочего, он подозревал в этом Европарламент, посольство США и иностранных агентов.

Фото: Василий Пискарев / Telegram