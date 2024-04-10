В Петербурге до 12 апреля объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за ветра

В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра, об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Мера предупреждения вводится с 10 апреля до 09:00 12 апреля. По информации Росгидрометцентра, именно в этот период в городе ожидается сильные ветра. Порывы могут достигать 15-20 м/с.

Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска возникновения ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Напомним, что ранее об ухудшении погоды 10 и 11 апреля предупреждало МЧС.

Фото: ЗАКС.Ру