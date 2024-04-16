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Новости 12:46

Суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря*

фото ЗакС политика Суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря*

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря* по статье о фейках о российской армии (п. "д" ч.2 ст.207.3 УК РФ), об этом 16 апреля пишут "РИА Новости" со ссылкой на суд.

Как рассказали в суде, суд удовлетворил ходатайство следователя в отношении Зыгаря* и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заочно на два месяца. 

Уточняется, что срок будет исчисляться с момент экстрадиции журналиста на территорию России либо его задержания. 

Напомним, что ранее МВД объявило журналиста Михаила Зыгаря* в розыск. Сейчас мужчина находится вне России.

*Минюст внес Михаила Зыгаря в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


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