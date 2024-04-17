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Новости 16:13

Петербургского декоратора Конашенка* внесли в реестр экстремистов и террористов

фото ЗакС политика Петербургского декоратора Конашенка* внесли в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов петербургского бизнесмена и декоратора Николая Конашенка*. 41-летний уроженец Ленинграда имеет порядковый номер 6675 и помечен звездочкой. Это означает, что власти считают его причастным к террористической деятельности.

На сегодняшний день Конашенок* находится в следственном изоляторе. Ему инкриминируют публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за реплик о мартовском теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", где погибло более 140 человек.

После скандала с участием декоратора его жена Роксана Шатуновская оставила пост гендиректора "Новой Голландии".

Конашенок* был задержан в Пулково при попытке вылететь в Армению. После задержания он приносил извинения на камеру. Петербуржцу грозит до семи лет заключения.

*Росфинмониторинг внес Николая Конашенка в реестр экстремистов и террористов

фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга (скриншот видео)


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