ФАС напомнила о недопустимости повышения цен на яйца из-за Пасхи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России напомнила производителям куриных яиц и торговым сетям о том, что в преддверии Пасхи недопустимо повышение цен на яйца, об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

В первом квартале 2024 года, как отметили в ФАС, наблюдалось снижение цен на яйца. В ведомстве уточнили, что из-за возможного увеличения спроса на яйца из-за Пасхи нужно сдерживать цены на продукт, так как это не только праздничный товар, но и социально значимый.

Также в ФАС предупредили, что если будут замечены признаки необоснованного повышения цен на яйца, то служба примет меры антимонопольного реагирования.

Православные христиане в 2024 году отметят Пасху 5 мая. У католиков этот праздник прошел 31 марта.

Напомним, что в начале апреля ФАС провела проверки главных торговых сетей, связанные с ценообразованием на куриные яйца.

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