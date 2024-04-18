Между станциями "Дунайская" и "Шушары" прошли учения петербургских пожарных и сотрудников метро

На перегоне между станциями метро "Дунайская" и "Шушары" прошли учения работников подземки совместно с подразделениями пожарной охраны ГУ МЧС России по Петербургу, об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе метрополитена города.
По легенде учений, в третьем вагоне из-за короткого замыкания загорелась изоляция кабелей. Из-за этого состав остановился между станциями в тоннеле метро, а пассажиры остались заблокированными.
Помимо проверки работы сотрудников метро и пожарных, в ходе учений проверили системы оповещения пассажиров и вентиляционную систему.
Напомним, что ранее петербуржцы сообщали, что видели у станции метро "Дунайская" ночью 18 апреля скопление машин МЧС и скорой помощи.