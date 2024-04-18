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Новости 19:05

Бастрыкину расскажут подробности стрельбы из аэрозольного пистолета в Петербурге

фото ЗакС политика Бастрыкину расскажут подробности стрельбы из аэрозольного пистолета в Петербурге

Петербургские следователи начали проверку инцидента, получившего освещение в социальных сетях (в частности, в Telegram-канале "Mash на Мойке"). В ходе конфликта у парадной дома на Новоизмайловском проспекте школьник несколько раз выстрелил в 35-летнего оппонента из аэрозольного пистолета.

По данным медиапроекта, получившему химический ожог мужчине понадобилась помощь врачей, а несовершеннолетний совершил явку с повинной и был задержан.

Сотрудники ГСУ СК по Петербургу после проверки обстоятельств происшествия доложат о нем главе ведомства Александру Бастрыкину.

Примечательно, что это уже вторая сцена с применением насилия на Новоизмайловском проспекте, о которой стало известно за последние сутки. В первом случае дело дошло до стрельбы из травматического оружия.

фото: пресс-служба СК


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