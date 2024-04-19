На станции Жихарево поезд насмерть сбил мужчину

Накануне вечером на железной дороге в Кировском районе Ленобласти под поезд попал 59-летний мужчина. Как передает управление транспорта МВД по Северо-Западу, на станции Жихарево он переходил пути в правильном месте, но на запрещающий сигнал светофора.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Его сбил товарный состав. Мужчину не остановил предупреждающий гудок от машиниста и не спасло экстренное торможение. Правоохранители продолжают разбираться в деталях смертельного происшествия.

На неделе пресс-служба Октябрьской железной дороги выразила обеспокоенность из-за высокого травматизма на объектах своей инфраструктуры. Первое место по несчастным случаям занимает Ленобласть, второе - Петербург.

Фото: ЗАКС.Ру