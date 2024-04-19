Стоимость проезда на ВСМ от Петербурга до Москвы предположительно составит 8,9 тысяч рублей

Прогнозная стоимость проезда из Петербурга в Москву по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) составит 8,9 тысяч рублей, а из Петербурга до Великого Новгорода – 1,8 тысяч рублей, об этом 19 апреля пишет "Фонтанка.ру".

Уточняется, что расчет суммы делали на 2028 год, когда ВСМ должны запустить. К 2030 году предполагается увеличение цены до 10 тысяч рублей до Москвы. Стоит отметить, что средняя стоимость билетов на поезд "Сапсан" или на самолет будет меньше, чем проезд по ВСМ.

Кроме обычной единоразовой оплаты, рассматриваются варианты введения абонемента на проезд.

Напомним, что ранее стала известна скорость, до которой будут разгоняться поезда на ВСМ – 200 км/ч.

Фото: ЗАКС.Ру