В Петербурге перенесли запуск фонтанов из-за плохой погоды

Начало сезона фонтанов в Петербурге решили перенести на пять дней из-за непогоды, об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению города.

Теперь фонтаны запустят только 27 апреля. На данный момент, к включению фонтаны готовят специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Всего в 2024 году работать будут 85 фонтанов и три фонтанных комплекса. Из них 79 включат 27 апреля, они будут работать с 9 утра до 22 часов вечера.

Остальные шесть фонтанов и три фонтанных комплекса включат 1 мая. После этого они все будут работать до 23 часов вечера.

Напомним, что запуск работы фонтанов в Петергофе перенесли с 22 апреля на 27 апреля еще в конце марта 2024 года.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга