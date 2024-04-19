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Новости 17:47

В Петербурге перенесли запуск фонтанов из-за плохой погоды

фото ЗакС политика В Петербурге перенесли запуск фонтанов из-за плохой погоды

Начало сезона фонтанов в Петербурге решили перенести на пять дней из-за непогоды, об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению города.

Теперь фонтаны запустят только 27 апреля. На данный момент, к включению фонтаны готовят специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". 

Всего в 2024 году работать будут 85 фонтанов и три фонтанных комплекса. Из них 79 включат 27 апреля, они будут работать с 9 утра до 22 часов вечера.

Остальные шесть фонтанов и три фонтанных комплекса включат 1 мая. После этого они все будут работать до 23 часов вечера.

Напомним, что запуск работы фонтанов в Петергофе перенесли с 22 апреля на 27 апреля еще в конце марта 2024 года.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга


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