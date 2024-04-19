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В Петербурге оштрафовали женщину за поездку на электросамокате с детьми

фото ЗакС политика В Петербурге оштрафовали женщину за поездку на электросамокате с детьми

Петербурженку оштрафовали на 800 рублей и ограничили возможность аренды электросамокатов из-за того, что она поставила на один самокат двоих детей и встала сама, об этом 19 апреля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на кикшеринговый сервис Whoosh.

Изначально нарушение зафиксировала система, определяющая количество людей на самокате. Потом в сервис аренды самокатов обратились прохожие, прикрепив видео.

В компании рассказали, что женщина пользовалась электросамокатами около 100 раз. Однако в Whoosh отметили, что поездки с детьми особенно опасны.

Напомним, что в этом году в Петербурге заработала система, выявляющая количество людей на электросамокате. Пока она есть только у самокатов компании Whoosh.

Фото: ЗАКС.Ру


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