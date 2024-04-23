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Новости 17:25

В Петербурге осудили водителя из Средней Азии, чья пассажирка утонула в Неве

фото ЗакС политика В Петербурге осудили водителя из Средней Азии, чья пассажирка утонула в Неве

Мигрант, по чьей вине утонула пассажирка в управляемой им машине, получил от суда в Петербурге семь лет колонии-поселения, передает объединенная пресс-служба городских судов. Происшествие с его участием датируется ноябрем прошлого года. В Невском районном суде было доказано, что в день совершения преступления мужчина находился под воздействием наркотиков.

Фигурант управлял машиной в районе Рыбацкого. Он остановил транспортное средство на берегу Невы и вышел из салона. Будучи неисправным, автомобиль скатился в реку. 33-летняя пассажирка погибла под водой от асфиксии.

На суде иностранец заявил, что не был в курсе имевшихся у машины технических проблем. В приговор вошел запрет на управление транспортными средствами в течение двух с половиной лет. При задержании на мужчину из Средней Азии составили протокол в связи с нарушением миграционного режима.

Фото: ЗАКС.Ру


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