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Новости 14:54

На пересечении Измайловского и 7-й Красноармейской грузовик столкнулся с автозаком

фото ЗакС политика На пересечении Измайловского и 7-й Красноармейской грузовик столкнулся с автозаком

В Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП с участием грузовика и автозака, об этом 24 апреля пишет "Мегаполис".

Инцидент произошел на пересечении Измайловского проспекта и 7-й Красноармейской улицы. Уточняется, что машина правоохранительных органов столкнулась с еще тремя автомобилями.

Кроме этого, известна информация о пострадавших – в результате ДТП пострадал арестованный, ему оказали помощь медики скорой.

Судя по кадрам, у автомобиля полиции повреждена задняя часть кузова, а у грузовика передняя. На месте также присутствуют сотрудники ГИБДД.

Напомним, что во вторник, 23 апреля, на пересечении проспекта Обуховской обороны с Мурзинской улицей грузовик врезался в трамвай.

Фото: ЗАКС.Ру


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