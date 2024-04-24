В Петербурге будут судить экс-зампреда комитета по строительству Ленобласти

Калининский районный суд Петербурга в ближайшее время начнет рассматривать коррупционное дело бывшего первого заместителя главы комстроя Ленобласти Сергея Шалыгина. После завершения расследования прокуратура утвердила обвинительное заключение. Бывшего чиновника обвиняют в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК), которые в общей сложности составили 2,2 млн рублей. Деньги, по версии СК, давал гендиректор ООО "СК "Юнит" Алексей Бобров.

Как сообщает городская прокуратура, систематические взятки в период с сентября 2022 по февраль 2023 года полагались за завышение стоимости строительства морга и за дальнейшее покровительство. Имущество обоих участников коррупционной сделки арестовано.

Фигурантов задержали в момент передачи очередного вознаграждения, которое случилось в кафе на проспекте Маршала Блюхера. Время под следствием Шалыгин провел в СИЗО.

фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram