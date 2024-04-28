В Петербурге утвердили план мероприятий 9 Мая

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил план мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, об этом 27 апреля в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Главными событиями в день празднования станут Парад Победы и автопробег ретротехники по Невскому проспекту. В нем примут участие ветераны Великой Отечественной войны и СВО.

Также 9 Мая из громкоговорителей от площади Восстания до Дворцовой площади будут звучать песни военных лет. В конце празднования в городе проведут концерт.

При этом было решено, что в 2024 году Смольный не будет проводить салют в честь Дня Победы.

Фото: ЗАКС.Ру