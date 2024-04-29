Петербургские справороссы направили гуманитарную помощь жителям Орска

"Справедливая Россия — За правду" в Петербурге собрала гуманитарную помощь пострадавшим от прорыва дамбы жителям Орска, рассказала 29 апреля лидер местного отделения Надежда Тихонова. По ее словам, груз уже отправлен получателям.

"Гуманитарная помощь жителям Орска, пострадавшим от сильнейшего наводнения, отправилась в путь. Как и обещали", — написала Тихонова в своем Telegram-канале.

Политик поблагодарила причастных к сбору помощи и выразила уверенность, что вместе они сделали "очень хорошее, доброе и справедливое дело".

В начале апреля прорыв дамбы во время паводка вызвал масштабные затопления в Орске. Следственный комитет в связи с этим возбудил уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса.

Сама Тихонова 18 апреля объявила о намерении участвовать в выборах губернатора Петербурга.

Фото: Тихонова Надежда / Telegram