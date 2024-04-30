Бастрыкин велел завести дело из-за наезда электросамоката на девочку в Петербурге

Председатель СК Александр Бастрыкин заинтересовался информацией об аварии, случившейся в Петербурге в минувшее воскресенье. Из социальных сетей ему стало известно, что пользователь электросамоката сбил пятилетнюю девочку и покинул место происшествия. В итоге девочку увезли в больницу: она сломала ногу.

Городские следователи ведут процессуальную проверку инцидента. Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в связи с ДТП.

Ранее 30 апреля о похожей аварии с электросамокатом сообщила полиция. Арендовавший самокат петербуржец был пьян.

Фото: ЗАКС.Ру