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Новости 13:30

Суд отменил очередной штраф, назначенный петербургскому активисту Иоффе

фото ЗакС политика Суд отменил очередной штраф, назначенный петербургскому активисту Иоффе

Василеостровский районный суд Петербурга прекратил производство по делу местного активиста Виталия Иоффе, оштрафованного за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП). Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Олесю Васильченко.

Суд счел недоказанной вину активиста, которого ранее наказали штрафом в 500 рублей за нецензурную брань в публичном месте. Инцидент случился в ноябре, когда Иоффе направлялся на рассмотрение апелляции к бизнесмену Дмитрию Скурихину, осужденному за повторную дискредитацию армии (ст. 280.3 УК). Остановив активиста на улице, полицейские продержали его в участке двое суток.

Отметим, что с прошлого года Иоффе регулярно задерживают в связи с одиночными пикетами. Некоторые из его административных дел суды за это время успели прекратить.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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