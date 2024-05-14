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В Петербурге два человека попали в больницу из-за электросамокатов

фото ЗакС политика В Петербурге два человека попали в больницу из-за электросамокатов

Два петербуржца попали в больницу с переломами после столкновения с электросамокатами, об этом 13 мая писала "Фонтанка.ру".

Уточняется, что пострадавшие люди в удовлетворительном состоянии. Столкновение с одним петербуржцем произошло на улице Вавиловых. Там 58-летнюю женщину снес электросамокат, а на следующий день она обратилась к медикам, которые диагностировали у нее перелом трех ребер.

Следующее столкновение произошло рядом со станцией петербургского метрополитена "Пионерская". Там столкнулись два электросамокатчика. У одного из них диагностировали открытые переломы пальцев и раны.

Напомним, что с 1 по 8 мая комитету по транспорту Петербурга удалось зафиксировать 380 нарушений со стороны самокатчиков.

Фото: ЗАКС.Ру


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