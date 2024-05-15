Шишкина: Фракция СРЗП поддержит Беглова на выборах губернатора

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" в Заксобрании намерены поддержать кандидатуру Александра Беглова на выборах губернатора Петербурга. О таком политическом решении объявила лидер фракции Марина Шишкина во время заседания "Экспертного клуба 2024" 15 мая. По ее словам, ее коллеги по фракции пришли к этому после ежегодного отчета Беглова.

- Мы вчера после отчета встретились практически всей фракцией. Мы будем поддерживать действующего губернатора. Это совершенно осознанное, взвешенное решение, - рассказала Шишкина.

Шишкина отметила, что для нее губернатор прежде всего - функция, без политического подтекста. За время губернаторства Беглова депутатам фракции удалось наладить рабочие отношения с органами исполнительной власти.

Сейчас фракцию в Заксобрании объединяет с партией только название. Все депутаты, избранные от СРЗП в апреле 2023 года покинули партию из-за расхождений во взглядах с федеральным руководством справедливороссов. От партии "Справедливой России - За правду" за место губернатора намерена побороться глава петербургского отделения Надежда Тихонова.

Напомним, о своем желании участвовать в выборах заявили пока лишь четыре человека: действующий губернатор Беглов, Тихонова от СРЗП, а также мундеп Павел Брагин и предприниматель Мария Михайлова от партии "Родина". Также своих кандидатов выдвинет КПРФ и "Новые люди".

Константин Леньков / Фото пресс-службы Марины Шишкиной