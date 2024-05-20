Автобус отправил молодую петербурженку на электросамокате в реанимацию

Очередное ДТП с участием электросамоката случилось в Петербурге. Как сообщает портал 78.ru, в Невском районе 18-летняя девушка, не спешившись, попала под колеса автобуса.

Авария имела место на углу улицы Бабушкина и бульвара Красных Зорь. Предположительно, петербурженка могла не заметить красный сигнал светофора. Ее увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Среди прочего, у пострадавшей зафиксировали перелом черепа и позвоночника.

Ранее петербургский избирком отказал активистам, подавшим заявку на проведение общегородского референдума о полном запрете кикшеринга.

Фото: ЗАКС.Ру