В Петербурге перекроют 27 мая Сенатскую площадь из-за возложения цветов Петру I

В Петербурге введут ограничения движения транспорта в период проведения фестиваля мороженого и возложения цветов к памятнику Петру I в честь Дня города, об этом 20 мая пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по транспорту города.

С 00:00 24 мая до 22:00 27 мая для проезда будут закрыты площадь Островского и улица Зодчего Росси. Также там и на переулке Крылова нельзя будет парковаться.

С 09:00 до 11:00 перекрыто движение будет на Адмиралтейской набережной от Дворцового моста до Английской набережной и на Сенатской площади.

Напомним, что участок КАД между проспектом Культуры и Шафировским проспектом перекроют на две недели, чтобы убрать колейность дороги.

Фото: ЗАКС.Ру