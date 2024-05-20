Петербурженку будут судить по делу о поджоге военкомата Выборгского района

Петербургские правоохранители закончили расследовать дело о теракте (п. "в" ч. 2 ст. 205 УК), возбужденное в связи с поджогом здания военкомата Выборгского района (Диагональная улица, 4к2) в минувшем сентябре. Как сообщает региональное управление СК, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Главная обвиняемая - 59-летняя Елена Комаричева. По официальной версии, она была введена в заблуждение мошенниками. Последние вынудили женщину перевести им все имеющиеся у нее деньги, а после поджечь здание. Изготовив зажигательную смесь, Комаричева 7 сентября бросила бутылки с ней в деревянную дверь запасного выхода. Свои действия фигурантка снимала на видео. Огонь удалось оперативно потушить.

Время под следствием, несмотря на тяжесть обвинения, женщина провела под запретом определенных действий. Проведенная с ней судебно-психиатрическая экспертиза признала петербурженку вменяемой.

Фото: ЗАКС.Ру