У экс-главы московского округа Сокол провели обыск по делу Ильи Пономарева*

Силовики провели обыск дома у экс-главы московского муниципального округа Сокол Николая Степанова в рамках дела бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева*, об этом 21 мая пишут "РИА Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

По версии следствия, Степанов участвовал в заседаниях "Съезда народных депутатов"**. Одним из участвовавших в встречах как раз является Пономарев*, который сейчас находится не в России.

На данный момент, в отношении Пономарева* расследуются уголовные дела по статьям о госизмене (ст,215 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч.2 ст.205.2 УК РФ).

Уточняется, что Степанов, у которого провели обыск, был помощником бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина.

*Минюст внес Илью Пономарева в список иностранных агентов

**Генпрокуратура объявила "Съезд народных депутатов" нежелательной в РФ организацией

Фото: ЗАКС.Ру