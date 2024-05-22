Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 18:57

Совет МО "Звездное" выписал премию своему 25-летнему главе

фото ЗакС политика Совет МО "Звездное" выписал премию своему 25-летнему главе

Депутаты МО "Звездное" 20 мая приняли решение выписать премию 25-летнему исполняющему обязанности главы округа Тиграну Манукову, выяснил ЗАКС.Ру. Молодой выходец из МГЕР занимает должность около двух месяцев. Ему выписали премию в размере 50% должностного оклада по результатам работы в апреле и мае. Так муниципалы решили развить у Манукова "материальную заинтересованность" к работе. 

"В целях усиления материальной заинтересованности в отношении качества выполняемых задач, возложенных на исполняющего обязанности главы", - говорится в тексте решения, опубликованного на сайте муниципалитета. 

Мануков возглавил округ после ареста предыдущего главы Максима Разинкова, на которого завели уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. После заключения Разинкова под стражу его коллеги отправили его в отставку. Экс-глава с этим решением не согласен и намерен оспорить его в суде. 

Отметим, экс-глава Разинков тоже получал премии за свою работу. Например, в ноябре 2023 года совет выписал ему премию в размере 60 тысяч рублей за "безупречную и эффективную муниципальную службу". 

Константин Леньков / Фото из анкеты Тиграна Манукова на сайте праймериз ЕР


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Мануков Тигран Мартинович
Пока еще нет голосов...
Разинков Максим Андреевич
Упоминаемые персоны
Мануков Тигран Мартинович 
Разинков Максим Андреевич 




Новости22 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама