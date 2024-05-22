Совет МО "Звездное" выписал премию своему 25-летнему главе

Депутаты МО "Звездное" 20 мая приняли решение выписать премию 25-летнему исполняющему обязанности главы округа Тиграну Манукову, выяснил ЗАКС.Ру. Молодой выходец из МГЕР занимает должность около двух месяцев. Ему выписали премию в размере 50% должностного оклада по результатам работы в апреле и мае. Так муниципалы решили развить у Манукова "материальную заинтересованность" к работе.

"В целях усиления материальной заинтересованности в отношении качества выполняемых задач, возложенных на исполняющего обязанности главы", - говорится в тексте решения, опубликованного на сайте муниципалитета.

Мануков возглавил округ после ареста предыдущего главы Максима Разинкова, на которого завели уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. После заключения Разинкова под стражу его коллеги отправили его в отставку. Экс-глава с этим решением не согласен и намерен оспорить его в суде.

Отметим, экс-глава Разинков тоже получал премии за свою работу. Например, в ноябре 2023 года совет выписал ему премию в размере 60 тысяч рублей за "безупречную и эффективную муниципальную службу".

Константин Леньков / Фото из анкеты Тиграна Манукова на сайте праймериз ЕР