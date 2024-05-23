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Новости 13:46

В парадной дома на улице Тамбасова подростка укусила уличная крыса

фото ЗакС политика В парадной дома на улице Тамбасова подростка укусила уличная крыса

В Красносельском районе Петербурга крыса напала на подростка на лестничной площадке дома на улице Тамбасова, об этом 23 мая пишет MR7.ru со ссылкой на мать пострадавшего.

По словам матери, ее 15-летний ребенок только вышел за порог квартиры, и тут же его укусила крыса в щиколотку. Она отметила, что крыса вела себя агрессивно, поэтому ее пришлось убить и вынесли на улицу.

Подростка забрала скорая помощь. Врачи обработали раны и сделали прививки от столбняка и бешенства, которые ему придется повторить еще пять раз.

Как пишет издание, эта крыса в парадной дома не единственная. Домом занимается управляющая компания ЖКС №2 Красносельского района.  По словам жильцов, регулярную уборку в парадной не проводят с лета 2023 года.

Напомним, что в апреле Роспотребнадзор Петербурга пообещал усилить борьбу с крысами в городе.

Фото: unsplash.com


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