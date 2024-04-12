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Новости 18:54

Роспотребнадзор Петербурга усилит борьбу с крысами в городе

фото ЗакС политика Роспотребнадзор Петербурга усилит борьбу с крысами в городе

В Петербурге оценили ситуацию с грызунами, поэтому борьба против них будет усилена, об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе петербургского управления Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор выпустил соответствующее постановление. Ранее сообщалось о том, что количество крыс в городе увеличилось. Однако с ними идет борьба.

Например, недавно в Выборгском районе Петербурга заметили огромное количество крыс рядом с детским садом и трансформаторной подстанцией

В конце февраля толпу крыс увидели в самом центре Петербурга – у Казанского собора, где они разместились прямо в сквере.

Фото: unsplash.com


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