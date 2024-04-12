Роспотребнадзор Петербурга усилит борьбу с крысами в городе

В Петербурге оценили ситуацию с грызунами, поэтому борьба против них будет усилена, об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе петербургского управления Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор выпустил соответствующее постановление. Ранее сообщалось о том, что количество крыс в городе увеличилось. Однако с ними идет борьба.

Например, недавно в Выборгском районе Петербурга заметили огромное количество крыс рядом с детским садом и трансформаторной подстанцией.

В конце февраля толпу крыс увидели в самом центре Петербурга – у Казанского собора, где они разместились прямо в сквере.

Фото: unsplash.com