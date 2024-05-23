Памятник адмиралу Ушакову могут установить в Петербурге нынешним летом

В Петербурге стали известны возможные сроки установки памятника знаменитому адмиралу Федору Ушакову. За появление монумента на площади Труда депутаты ЗакСа проголосовали еще осенью 2020 года. На данный момент проект прошел через все согласования, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора Ассоциации ветеранов ВМФ Сергея Семенова.

"Сейчас ждем разрешения от комитета имущественных отношений и комитета по благоустройству. Как только мы их получаем, мы передаем документы на получение ордера ГАТИ на производство строительно-монтажных работ под постамент. В июле мы готовы установить памятник", - рассказал он.

Возглавляемая Семеновым организация уже официально попросила губернатора пригласить ее членов на церемонию открытия скульптуры. По словам Семенова, договор с литейщиками предусматривает окончание работ к 14 июля. На месте, отведенном под памятник, раньше располагалась автомобильная парковка.

Адмирал Ушаков известен тем, что не проиграл ни одного морского сражения.

изображение: Государственный Эрмитаж