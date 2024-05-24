Петербургская полиция отчиталась о проверке парковок электросамокатов

В Петербурге правоохранители подвели итоги проверок, касающихся парковок арендных самокатов. За вторую неделю рейдов, с 20 по 24 мая, полицейские обнаружили более 200 парковок в неположенных местах. Это привело к изъятию более 2400 средств индивидуальной мобильности и составлению протоколов по ст. 7.1 КоАП (самовольное занятие земельного участка), передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Проверки стартовали еще в начале прошлой недели, и с тех пор изъято более 10300 некорректно припаркованных СИМ. В это число также входят электросамокаты, брошенные на территории Всеволожского района Ленобласти (в частности, в городах Мурино и Кудрово).

В свою очередь, проведенные на прошлой неделе профилактические мероприятия Госавтоинспекция назвала операцией "Кикшеринг". За этот период ведомство насчитало более 2 тысяч протоколов, оформленных по ч. 2 ст. 12.29 КоАП (нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения). Около десятка протоколов составили на тех, кто допустил то же нарушение в состоянии опьянения.

Фото: ЗАКС.Ру