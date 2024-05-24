Бельский порадовался встрече с коллегами из Омана

Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский поведал 24 мая о встрече с главой Государственного совета Омана шейхом Абдельмаликом бен Абдаллой Аль-Халили. Парламентарий уточнил, что встреча на подобном уровне с делегацией этой страны состоялась впервые.

Бельский отметил, что в следующем году исполняется 40 лет установлению дипломатических связей с Оманом. "Мы с оптимизмом смотрим на предстоящий юбилей и приветствуем расширение контактов. Особенно приятно, что Петербург выступает важной площадкой для взаимодействия", — высказался Бельский в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, в связях Петербурга и Омана наблюдается "большой потенциал". Бельский также предположил, что Северная столица "может стать одним из центров межрегионального взаимодействия". По его словам, региональный парламент открыт к взаимодействию с "иностранными друзьями".

Ранее Бельский сообщил, что публичные слушания по бюджету Петербурга состоятся с 4 по 6 июня.

Фото: Спикер Бельский / Telegram