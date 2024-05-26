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Новости 10:43

Прокуратура организовала проверку в связи со столкновением двух теплоходов под Литейным мостом

фото ЗакС политика Прокуратура организовала проверку в связи со столкновением двух теплоходов под Литейным мостом

Два прогулочных судна столкнулись на Неве под Литейным мостом ночью 25 мая, информация об этом появилась в сообществе "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" во "ВКонтакте". В ситуации разбирается Северо-Западная транспортная прокуратура.

Про имеющейся информации, в ночь с 24 на 25 мая теплоход "Соларис" столкнулся с прогулочным судном "Чайка-СПГ". Как передавал 78.ru, в ходе инцидента никто не пострадал.

В транспортной прокуратуре пообещали проверить исполнение законодательства о безопасности движения водного транспорта и дать оценку действиям ответственных лиц. При необходимости ведомство примет меры реагирования, следует из распространенной информации.

Ранее, на этой же неделе, произошло столкновение теплоходов под Благовещенским мостом. В результате случившегося никто не пострадал, сами суда пробоин не получили.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура (скриншот видео)


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