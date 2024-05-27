Глава ВТБ предложил снести в Петербурге старые "Кресты"

Дореволюционный комплекс СИЗО "Кресты" на Арсенальной набережной в Петербурге следует снести, высказал мнение глава ВТБ Андрей Костин в беседе с "Фонтанкой". На освободившемся месте банкир желал бы видеть "что-то хорошее", к примеру, парк.

"Вот зачем сохранять "Кресты"? Это тюрьма, место скорби. Здесь надо делать что-то хорошее, пусть парк, например", — высказался Костин.

Спикер также вспомнил о ранее присвоенном "Крестам" статусе вновь выявленного объекта культурного наследия. По его мнению, последний негативно скажется на сроках приспособления комплекса для использования в новом качестве. "Французы вот снесли Бастилию и, по-моему, не очень переживают по этому поводу. Снесли и поставили табличку "Здесь танцуют и все будет хорошо"", — обратился к зарубежному опыту Костин.

О том, что "ДОМ.РФ" намерен выставить комплекс "Крестов" на торги, стало известно в ноябре прошлого года. В компании говорили, что хотят превратить бывший СИЗО в объект туристической инфраструктуры.

Фото: ЗАКС.Ру