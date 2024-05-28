Петербуржец получил условный срок за удары по ногам полицейского

Красносельский районный суд огласил приговор по делу о насилии в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщили 28 мая в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Фигурант дела Роман Смирнов признан виновным в нападении на полицейского.

Согласно материалам дела, с вечера 10 на ночь 11 февраля 2024 года нетрезвый Смирнов не менее трех раз ударил по ногам сотрудника правопорядка в ответ на требования последнего перестать нарушать порядок. Удары наносились руками и ногами, местом конфликта стал ресторан "Старынц Пловдив" на проспекте Ветеранов.

Своими действиями фигурант причинил силовику "физическую боль и морально-нравственные страдания", уточнили в судебной пресс-службе.

Суд учел признание Смирновым вины и раскаяние с его стороны и приговорил фигуранта к одному году условно с испытательным сроком длительностью год.

На прошлой неделе Петроградский районный суд приговорил горожанина к реальному сроку лишения свободы за удар полицейского головой в нос.

Фото: ЗАКС.Ру