Суд запретил распространение ролика с ЛГБТ*-постановкой

Красногвардейский суд рассмотрел иск о запрете распространения видеоролика с ЛГБТ*-акцией в Берлине, участники которой станцевали балет у российского посольства, сообщила 28 мая глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. По ее словам, запись была размещена в YouTube и там же обнаружена прокуратурой в ходе проверки.

Подобную информацию надзорное ведомство сочло вызывающей интерес к ЛГБТ*. После этого оно обратилось в суд с требованием запретить размещенный контент.

"Суд признал информацию запрещенной к распространению", — рассказала Лебедева.

Ранее суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "Иви" на 1,2 миллиона рублей за показ фильмов о ЛГБТ* с неверной возрастной маркировкой.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ; Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру