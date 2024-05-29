В Петербурге приговорили фигуранта дела о спонсировании террористов

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор уроженцу Узбекистана Дилшоду Мардонову* по делу о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Дело против него завели из-за переводов террористической исламской группировке, действующей на территории Сирии.

Как установил военный суд, на переводы денег террористам Мардонов* решился в связи с приверженностью радикальным течениям в исламе. Всего ему вменяется перечисление исламистам 37 тысяч рублей из Петербурга.

Суд приговорил фигуранта к девяти годам лишения свободы. Первые три из них ему предстоит провести в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Об аресте Мардонова* стало известно в августе 2023 года.

*Росфинмониторинг внес Долшода Мардонова в реестр террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру