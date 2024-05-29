"ВКонтакте" с жителями: Как петербургские муниципалы ведут свои паблики

В недалеком будущем Смольный намерен заняться составлением рейтингов сообществ органов власти во "ВКонтакте", для чего создает отдельную комиссию под руководством вице-губернатора Бориса Пиотровского. Рейтинги будут составлять раз в неделю и раз в квартал, победителей планируют рекомендовать к поощрению. Не дожидаясь первых отчетов, ЗАКС.Ру ознакомился с содержанием муниципальных пабликов.

Сообщества муниципалов: рекордсмены и аутсайдеры

Наибольшим количеством подписчиков во "ВКонтакте" среди муниципалитетов может похвалиться МО "Остров Декабристов", за чьей деятельностью следят 13 тысяч человек. Еще 11 тысяч пользователей проявляют интерес к паблику МО "город Колпино". Паблики "Академического" и "Полюстрово" насчитывают по 9,5 и 9,3 тысячи подписчиков соответственно, паблики "Коломяг" и МО № 72 — по 8,4 и 8,2 тысячи пользователей.

Находящиеся на противоположной стороне рейтинга сообщества не дотягивают и до сотни подписчиков. В группах поселков Серово и Комарово насчитывается по 72 и 86 подписчиков соответственно. Впрочем, согласно данным Петростата, на начало 2024 года в поселках проживали 312 и 1 495 человек, что само по себе намекает на трудности для администрации пабликов с притоком новых читателей.

Количество жителей в округах далеко не всегда коррелирует с количеством подписчиков в их пабликах. В том же МО "Остров Декабристов" на начало года проживали 60 755 человек. Сопоставимыми по населению муниципалитетами можно назвать, например, МО "Сосновское" (60 378) и Красное Село (60 306), однако во "ВКонтакте" у них 3 694 и 3 713 подписчиков соответственно, и это почти в четыре раза меньше, чем у лидера списка.

Рост суммарных охватов за месяц у муниципалов сложно назвать значительным. По сравнению с апрелем, некоторое повышение интереса к публикациям можно заметить у "Прометея", "Полюстрово", "Горелово", "Коломяг", "Балканского", "Смольнинского" и "Владимирского округа". А вот интерес к деятельности "Сергиевского" у публики, наоборот, только снизился. Охваты постов "Парголово" колебались в третью неделю апреля от 650 до 12 тысяч просмотров на пост, спустя месяц они снизились до 300-3,3 тысяч просмотров. В случае с "Гражданкой" снижение составило от 500-5,5 тысяч просмотров до 400-4,4 тысяч. У "Дачного" тогда же пиковые значения охватов доходили до 25 тысяч, в мае они же уменьшились до 3,4 тысячи. Самый популярный за третью неделю апреля пост МО № 72 набрал 17 тысяч просмотров, через месяц максимальным значением для поста стали 9,7 тысячи просмотров.

От бесплатных билетов до интервью о нуждах молодежи

Излюбленными темами петербургских муниципалов во "ВКонтакте" можно назвать раздачу бесплатных билетов на различные мероприятия, в том числе на экскурсии и спектакли, а вместе с ними анонсы предстоящих событий, организацию местных праздников и темы, связанные с благоустройством. Попутно они распространяют сообщения различных госведомств и служб, в том числе в виде инфографики на тему соблюдения правил дорожного движения, правил безопасности на воде или же, например, противодействия мошенникам.

скриншот из группы МО "Литейный округ" "ВКонтакте"

Помимо производства собственного контента муниципалы репостят и из других сообществ и аккаунтов. Донорами здесь могут выступать как паблики Смольного и отдельных комитетов и ведомств, так и их собственные странички. Так, например, МО № 7 репостит своего главу Михаила Евдокимова, "Полюстрово" — занимающего аналогичную должность Андрея Жабрева. В ленте подписчиков паблика "Большой Охты" регулярно возникают посты главы МО Марии Щербаковой, а репостами публикаций ее коллеги Дмитрия Чечина снабжают читателей группы Зеленогорска.

"Владимирский округ" репостит не только своего главу Дениса Тихоненко, но также берет сообщения из паблика "Команда Тихоненко". В описании к последнему глава МО сообщает о намерении баллотироваться на предстоящих муниципальных выборах. Также он призывает читателей "объединиться в одну большую команду, чтобы закрепить все позитивные результаты деятельности команды муниципалитета с 2019 года" и продолжать реализацию проектов в следующую пятилетку.

Охотно делятся просмотрами муниципалы с главами районов и городскими парламентариями. В частности, изрядную долю публикаций "Сенного округа" составляют репосты со странички депутата Заксобрания Наталии Астаховой. Последняя руководила округом до перехода в городской парламент в 2021 году, теперь же во главе муниципалитета стоит ее невестка Анна Астахова.

В паблике "Озера Долгого" попадаются репосты ее коллеги Николая Бондаренко. В ряде сообществ Петроградской стороны можно наткнуться на репосты депутата ЗакСа Марины Макаровой и обращения ее коллеги Юрия Гладунова. Там же встречаются обращения бывшего спикера ЗакСа, а ныне депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Экс-председателя также нередко упоминают в паблике "Ланского" из соседнего Приморского района.

В пабликах Невского района можно повстречать репосты со странички еще одного депутата Госдумы от Петербурга Михаила Романова.

Более половины публикаций в сообществе МО "Автово" приходится на репосты госорганов и учреждений — от Минтруда и регионального отделения Социального фонда до администрации Кировского района и Теплосети.

Из общей череды сообществ выделяются те, что обладают своим, непохожим на коллег, подходом к тематике постов. Некоторые из них работают в режиме, приближающем их к стандартным городским пабликам с их подбором тем и форматов. Например, ровно так поступают SMM-щики МО "Академическое": пользователь увидит у них фотоподборки с видами Петербурга и в ответ сможет поделиться собственными снимками, также ему предложат поразгадывать задачки на внимательность, а поутру снабдят информацией, чьи именины и какие праздники отмечаются в этот день.

скриншот из группы МО "Академическое" "ВКонтакте"

Подобным образом ведут страничку и в МО № 65 — здесь тоже не составит труда найти то картинку с загадкой, то опрос о чтении книг. Стандартные для муниципалов темы, впрочем, здесь тоже не обходят стороной.

Паблик "Вести Стрельны" ("официальная страница МА ВМО СПБ МО пос. Стрельна", уточняется в описании страницы) пошел еще дальше: здесь пишут о пропавших домашних питомцах, публикуют карикатуры и присланные подписчиками фотографии растительности, а заодно работают с видеоформатом. В ленте публикуются ролики с интервью и с размышлениями учеников местной школы.

К слову, тягу к жанру видеоинтервью питают не только в Стрельне, но также и в "Литейном округе", который, к слову, в скором времени должен быть распущен. Местный глава Павел Дайняк публикует записи бесед под общим заголовком "Прямой вопрос с Павлом Дайняком". Так, 17 мая вышел ролик, в котором муниципал общался с преподавателем РАНХиГС Андреем Зарецким в попытке выяснить, чем живет молодежь и зачем нужны молодежные советы. Со Стрельной округ роднит и тяга к растительной жизни. Однако, в отличие от поселка в Петродворцовом районе, в центре Петербурга цветы не только фотографируют, но также раздают местным жителям в качестве рассады.

Комментарии и комментаторы

В своем проекте распоряжения комитет по печати указывал, что при ранжировании пабликов свою роль будут играть полученные ими лайки, репосты и комментарии. Практика показывает, что подобные реакции легко поддаются накруткам, однако в случае с комментариями админы пабликов могут не лукавить, а просто отвечать на вопросы подписчиков.

Однако же, получается это не у всех. Ряд сообществ попросту скрыли комментарии, ограничив набор возможных реакций со стороны пользователей одними только лайками и репостами. К таким можно отнести такие муниципалитеты, как "Озеро Долгое", "Посадский" или же "Оккервиль". В части пабликов администраторы общения с подписчиками не то, чтобы сторонятся, однако же делают это без видимой к тому охоты. Суть подобных бесед порой сводится к одним лишь ответам на вопросы о благоустройстве и получении бесплатных билетов, а попутно к словам благодарности в адрес пользователей, не поскупившихся на добрые слова. В качестве примера достаточно будет привести МО "Горелово", "Пороховые" или же МО № 78.

Наконец, третий вид муниципалов во "ВКонтакте" демонстрирует изрядную коммуникабельность и регулярно и помногу тратит время на разговоры с жителями. Среди этих отдельно выделяются паблики, где общаются не только администраторы, но также сами депутаты с личных страничек.

К последнему подтипу можно отнести, например, МО "Солнечное", глава которого Михаил Сафронов регулярно появляется в комментариях. А вот глава "Георгиевского" Виталий Жолдасов отличился под постом про субботник, который он проводил в компании депутата ЗакСа Любови Егоровой. В ответ на замечание подписчицы, что начальник лишь фотографируется, но не работает, муниципал выложил два снимка, на которых он запечатлен пересыпающим листву в мешок и с граблями в руках.

скриншот из группы МО "Георгиевский" "ВКонтакте"

Активно общаются с подписчиками такие муниципалитеты, как МО №№ 21 и 72, а заодно и те же "Литейный" и "Владимирский" округа.

Андрей Казарлыга, фото: unsplash