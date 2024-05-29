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Муниципал 18:08

"ВКонтакте" с жителями: Как петербургские муниципалы ведут свои паблики

фото ЗакС политика "ВКонтакте" с жителями: Как петербургские муниципалы ведут свои паблики

В недалеком будущем Смольный намерен заняться составлением рейтингов сообществ органов власти во "ВКонтакте", для чего создает отдельную комиссию под руководством вице-губернатора Бориса Пиотровского. Рейтинги будут составлять раз в неделю и раз в квартал, победителей планируют рекомендовать к поощрению. Не дожидаясь первых отчетов, ЗАКС.Ру ознакомился с содержанием муниципальных пабликов.

Сообщества муниципалов: рекордсмены и аутсайдеры

Наибольшим количеством подписчиков во "ВКонтакте" среди муниципалитетов может похвалиться МО "Остров Декабристов", за чьей деятельностью следят 13 тысяч человек. Еще 11 тысяч пользователей проявляют интерес к паблику МО "город Колпино". Паблики "Академического" и "Полюстрово" насчитывают по 9,5 и 9,3 тысячи подписчиков соответственно, паблики "Коломяг" и МО № 72 — по 8,4 и 8,2 тысячи пользователей.

Находящиеся на противоположной стороне рейтинга сообщества не дотягивают и до сотни подписчиков. В группах поселков Серово и Комарово насчитывается по 72 и 86 подписчиков соответственно. Впрочем, согласно данным Петростата, на начало 2024 года в поселках проживали 312 и 1 495 человек, что само по себе намекает на трудности для администрации пабликов с притоком новых читателей.

Количество жителей в округах далеко не всегда коррелирует с количеством подписчиков в их пабликах. В том же МО "Остров Декабристов" на начало года проживали 60 755 человек. Сопоставимыми по населению муниципалитетами можно назвать, например, МО "Сосновское" (60 378) и Красное Село (60 306), однако во "ВКонтакте" у них 3 694 и 3 713 подписчиков соответственно, и это почти в четыре раза меньше, чем у лидера списка.

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Рост суммарных охватов за месяц у муниципалов сложно назвать значительным. По сравнению с апрелем, некоторое повышение интереса к публикациям можно заметить у "Прометея", "Полюстрово", "Горелово", "Коломяг", "Балканского", "Смольнинского" и "Владимирского округа". А вот интерес к деятельности "Сергиевского" у публики, наоборот, только снизился.  Охваты постов "Парголово" колебались в третью неделю апреля от 650 до 12 тысяч просмотров на пост, спустя месяц они снизились до 300-3,3 тысяч просмотров. В случае с "Гражданкой" снижение составило от 500-5,5 тысяч просмотров до 400-4,4 тысяч. У "Дачного" тогда же пиковые значения охватов доходили до 25 тысяч, в мае они же уменьшились до 3,4 тысячи. Самый популярный за третью неделю апреля пост МО № 72 набрал 17 тысяч просмотров, через месяц максимальным значением для поста стали 9,7 тысячи просмотров.

От бесплатных билетов до интервью о нуждах молодежи

Излюбленными темами петербургских муниципалов во "ВКонтакте" можно назвать раздачу бесплатных билетов на различные мероприятия, в том числе на экскурсии и спектакли, а вместе с ними анонсы предстоящих событий, организацию местных праздников и темы, связанные с благоустройством. Попутно они распространяют сообщения различных госведомств и служб, в том числе в виде инфографики на тему соблюдения правил дорожного движения, правил безопасности на воде или же, например, противодействия мошенникам.

liteyn1.jpg (238 KB)скриншот из группы МО "Литейный округ" "ВКонтакте"

Помимо производства собственного контента муниципалы репостят и из других сообществ и аккаунтов. Донорами здесь могут выступать как паблики Смольного и отдельных комитетов и ведомств, так и их собственные странички. Так, например, МО № 7 репостит своего главу Михаила Евдокимова, "Полюстрово" — занимающего аналогичную должность Андрея Жабрева. В ленте подписчиков паблика "Большой Охты" регулярно возникают посты главы МО Марии Щербаковой, а репостами публикаций ее коллеги Дмитрия Чечина снабжают читателей группы Зеленогорска.

"Владимирский округ" репостит не только своего главу Дениса Тихоненко, но также берет сообщения из паблика "Команда Тихоненко". В описании к последнему глава МО сообщает о намерении баллотироваться на предстоящих муниципальных выборах. Также он призывает читателей "объединиться в одну большую команду, чтобы закрепить все позитивные результаты деятельности команды муниципалитета с 2019 года" и продолжать реализацию проектов в следующую пятилетку.

Охотно делятся просмотрами муниципалы с главами районов и городскими парламентариями. В частности, изрядную долю публикаций "Сенного округа" составляют репосты со странички депутата Заксобрания Наталии Астаховой. Последняя руководила округом до перехода в городской парламент в 2021 году, теперь же во главе муниципалитета стоит ее невестка Анна Астахова.

В паблике "Озера Долгого" попадаются репосты ее коллеги Николая Бондаренко. В ряде сообществ Петроградской стороны можно наткнуться на репосты депутата ЗакСа Марины Макаровой и обращения ее коллеги Юрия Гладунова. Там же встречаются обращения бывшего спикера ЗакСа, а ныне депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Экс-председателя также нередко упоминают в паблике "Ланского" из соседнего Приморского района.

В пабликах Невского района можно повстречать репосты со странички еще одного депутата Госдумы от Петербурга Михаила Романова.

Более половины публикаций в сообществе МО "Автово" приходится на репосты госорганов и учреждений — от Минтруда и регионального отделения Социального фонда до администрации Кировского района и Теплосети.

Из общей череды сообществ выделяются те, что обладают своим, непохожим на коллег, подходом к тематике постов. Некоторые из них работают в режиме, приближающем их к стандартным городским пабликам с их подбором тем и форматов. Например, ровно так поступают SMM-щики МО "Академическое": пользователь увидит у них фотоподборки с видами Петербурга и в ответ сможет поделиться собственными снимками, также ему предложат поразгадывать задачки на внимательность, а поутру снабдят информацией, чьи именины и какие праздники отмечаются в этот день.

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скриншот из группы МО "Академическое" "ВКонтакте"

Подобным образом ведут страничку и в МО № 65 — здесь тоже не составит труда найти то картинку с загадкой, то опрос о чтении книг. Стандартные для муниципалов темы, впрочем, здесь тоже не обходят стороной.

Паблик "Вести Стрельны" ("официальная страница МА ВМО СПБ МО пос. Стрельна", уточняется в описании страницы) пошел еще дальше: здесь пишут о пропавших домашних питомцах, публикуют карикатуры и присланные подписчиками фотографии растительности, а заодно работают с видеоформатом. В ленте публикуются ролики с интервью и с размышлениями учеников местной школы.

К слову, тягу к жанру видеоинтервью питают не только в Стрельне, но также и в "Литейном округе", который, к слову, в скором времени должен быть распущен. Местный глава Павел Дайняк публикует записи бесед под общим заголовком "Прямой вопрос с Павлом Дайняком". Так, 17 мая вышел ролик, в котором муниципал общался с преподавателем РАНХиГС Андреем Зарецким в попытке выяснить, чем живет молодежь и зачем нужны молодежные советы. Со Стрельной округ роднит и тяга к растительной жизни. Однако, в отличие от поселка в Петродворцовом районе, в центре Петербурга цветы не только фотографируют, но также раздают местным жителям в качестве рассады.

Комментарии и комментаторы

В своем проекте распоряжения комитет по печати указывал, что при ранжировании пабликов свою роль будут играть полученные ими лайки, репосты и комментарии. Практика показывает, что подобные реакции легко поддаются накруткам, однако в случае с комментариями админы пабликов могут не лукавить, а просто отвечать на вопросы подписчиков.

Однако же, получается это не у всех. Ряд сообществ попросту скрыли комментарии, ограничив набор возможных реакций со стороны пользователей одними только лайками и репостами. К таким можно отнести такие муниципалитеты, как "Озеро Долгое", "Посадский" или же "Оккервиль". В части пабликов администраторы общения с подписчиками не то, чтобы сторонятся, однако же делают это без видимой к тому охоты. Суть подобных бесед порой сводится к одним лишь ответам на вопросы о благоустройстве и получении бесплатных билетов, а попутно к словам благодарности в адрес пользователей, не поскупившихся на добрые слова. В качестве примера достаточно будет привести МО "Горелово", "Пороховые" или же МО № 78.

Наконец, третий вид муниципалов во "ВКонтакте" демонстрирует изрядную коммуникабельность и регулярно и помногу тратит время на разговоры с жителями. Среди этих отдельно выделяются паблики, где общаются не только администраторы, но также сами депутаты с личных страничек.

К последнему подтипу можно отнести, например, МО "Солнечное", глава которого Михаил Сафронов регулярно появляется в комментариях. А вот глава "Георгиевского" Виталий Жолдасов отличился под постом про субботник, который он проводил в компании депутата ЗакСа Любови Егоровой. В ответ на замечание подписчицы, что начальник лишь фотографируется, но не работает, муниципал выложил два снимка, на которых он запечатлен пересыпающим листву в мешок и с граблями в руках.

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скриншот из группы МО "Георгиевский" "ВКонтакте"

Активно общаются с подписчиками такие муниципалитеты, как МО №№ 21 и 72, а заодно и те же "Литейный" и "Владимирский" округа.

Андрей Казарлыга, фото: unsplash


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Автово
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МО Адмиралтейский округ
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МО Академическое
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МО Балканский
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МО Большая Охта
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МО Владимирский округ
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МО Георгиевский
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МО Горелово
МО Город Зеленогорск
МО Город Колпино
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МО Гражданка
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МО Дачное
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МО Коломяги
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МО Красное Село
МО Ланское (Черная речка)
Пока еще нет голосов...
МО Литейный округ
МО Озеро Долгое
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МО Оккервиль
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МО Остров Декабристов
МО Полюстрово
МО Посадский
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МО Поселок Комарово
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МО Поселок Парголово
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МО Поселок Серово
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МО Поселок Солнечное
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МО Поселок Стрельна
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МО Прометей
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МО Сенной округ
МО Сергиевское (бывш. Парнас)
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МО Смольнинское
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МО Сосновское
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МО №21
МО №65
Пока еще нет голосов...
МО №7
МО №72
Пока еще нет голосов...
МО №78
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Астахова Анна Александровна
Пока еще нет голосов...
Дайняк Павел Валерьевич
Пока еще нет голосов...
Евдокимов Михаил Вадимович
Жабрев Андрей Анатольевич
Жолдасов Виталий Владимирович
Тихоненко Денис Викторович
Чечин Дмитрий Денисович
Упоминаемые персоны
Астахова Анна Александровна 
Астахова Наталия Владимировна 
Дайняк Павел Валерьевич 
Евдокимов Михаил Вадимович 
Жабрев Андрей Анатольевич 
Жолдасов Виталий Владимирович 
Тихоненко Денис Викторович 
Чечин Дмитрий Денисович 




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