Суд начал рассматривать иск Вишневского* об оспаривании иноагентского статуса

В Василеостровском районном суде Петербурга 31 мая начали рассматривать иск депутата Законодательного собрания от фракции "Яблоко" Бориса Вишневского* к Министерству юстиций, Роскомнадзору и МВД об оспаривании статуса иностранного агента, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Депутата включили в реестр из-за участия в эфирах Олега Кашина** и Александра Плющева***.

В Минюсте изначально объясняли включение "яблочника" в реестр участием депутата в СМИ иностранных агентов, а также тем, что он якобы распространял недостоверные сведения о решениях госорганов. В возражениях на иск Вишневского* ведомство представило список публикаций, которые стали поводом для присвоения статуса иноагента. В частности, сотрудники Минюста изучили посты "яблочника" в его Telegram-канале и других соцсетях, а также привели выдержки из его выступлений в эфирах различных YouTube-каналах.

Сам истец уверен, что в ведомстве неверно толкуют "иностранное влияние", под которым он якобы находится. Само включение в перечень он считает незаконным и необоснованным. Кроме того, статус иностранного агента ограничивает его возможности при осуществлении политической деятельности, уверен Вишневский*.

"Осуществлённое Минюстом применение закона в части определения иностранного влияния основано на неправильном его толковании, связанном с искажением юридических терминов, расширительным смыслом условий ограничений и лишений прав и свобод, допустимостью произвольных субъективных оценок должностных лиц в публичных правоотношениях, что не может быть признано допустимым в правовом государстве", - говорится в возражениях Вишневского*.

Обсудить по существу иск "яблочника" на первом заседании не удалось. В суд явились лишь двое представителей Минюста, а РКН и МВД о предстоящем заседании не уведомили. Продолжить рассмотрение иска собираются лишь 18 июля - до этого судья будет в отпуске.

Вишневского* включили в реестр иноагентов в конце марта. Он стал первым депутатом городского парламента, включенным в реестр - теперь о его статус отдельно проговаривают на заседаниях Заксобрания, а также соответствующие отметки появились на табличках с его именем. От рассмотрения иска к Минюсту зависит его дальнейшая карьера. В середине мая президент подписал закон, который запрещает иностранным агентам быть депутатами любого уровня. У Вишневского* есть примерно полгода, чтобы добиться своего исключения из реестра. В противном случае он должен сложить полномочия.

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

**Олег Кашин внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

***Александр Плющев внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру