Выборы губернатора Калининградской области продлятся три дня

Голосование на досрочных выборах губернатора Калининградской области продлится в течение трех дней, рассказали 1 июня в избирательной комиссии региона. Процедура стартует 6 сентября и продлится до 8 сентября включительно.

"Утвержден календарный план проведения досрочных выборов губернатора Калининградской области", — говорится в сообщении избиркома.

Желающие баллотироваться на должность главы области должны будут преодолеть муниципальный фильтр, собрав не менее 30 и не более 32 подписей местных депутатов в поддержку своего выдвижения. Своих выдвиженцев могут представить политические партии, имеющие право на участие в выборах.

В середине мая президент Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов в пять российских регионов на замену покинувшим посты предшественникам. Вместо Антона Алиханова, занявшего пост главы Минпромторга, во главе Калининградской области встал Алексей Беспрозванных. Его полномочия продлятся вплоть до вступления в должность избранного жителями главы региона.

В Петербурге голосование на выборах губернатора и муниципальных выборах также продлится с 6 по 8 сентября. Кандидаты в губернаторы должны будут заручиться поддержкой 155 депутатов в 84 муниципальных округах.

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