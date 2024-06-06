В Петербурге еще есть вакантные подписи мундепов в поддержку кандидатов

Не все муниципальные депутаты оказались задействованы в сборе подписей в поддержку выдвижения кандидатов в губернаторы Петербурга. В частности, по состоянию на 6 июня ни один из заявившихся на выборы кандидатов не обратился за подписью к главе МО № 72 Павлу Швецу, который пообещал поддержать любого серьезно настроенного участника голосования.

- Наши оппозиционные подписи оказались совершенно невостребованны. Ко мне не обратился ни один из кандидатов, - рассказал ЗАКС.Ру депутат Швец.

Также, по информации ЗАКС.Ру, не поступили предложения и другим депутатам из "умеренно-оппозиционных" муниципалитетов.

Напомним, для регистрации кандидат должен представить в Горизбирком не менее 155 подписей муниципальных депутатов из 84 муниципальных образований в рамках муниципального фильтра.

С 6 по 8 сентября в Петербурге пройдут выборы губернатора, на которые уже заявились 16 человек. Еще в эти дни состоятся дополнительные выборы в ЗакС по 18-му округу и выборы муниципальных депутатов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру