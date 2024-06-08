Минцифры хотят запретить бизнесу писать обращения в любом виде, кроме электронного

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил на завтраке ПМЭФ-2024 о том, что ведомство собирается запретить бизнесу писать обращения в каком-либо виде, кроме электронного, об этом 8 июня пишет "Фонтанка.ру".

По словам Шадаева, на данный момент, идея о запрете находится в проработке. Он также отметил, что сейчас только пятая часть обращений приходят в письменном виде.

Глава ведомства уточнил, что в бумажном виде чаще всего приходят запросы, отчетность, уточнения, проходят переписки по контрактам.

С 5 по 8 июня в Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум. О том, как прошел второй день ПМЭФ – в материале ЗАКС.Ру.

Фото: Правительство России / Telegram