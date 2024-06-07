Второй день ПМЭФ: Мультипликация, концертный зал и выступление Путина

ПМЭФ-2024 Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Главным событием второго дня XXVII Петербургского международного экономического форума стало пленарное заседание с выступлением российского президента Владимира Путина. В мероприятии 7 июня также приняли участие лидеры Боливии и Зимбабве. Перед его началом активность проявлял губернатор Александр Беглов — он подписал ряд контрактов и побеседовал с главой государства.

ПМЭФ до пленарного заседания

Сессии второго дня ПМЭФ стартовали 7 июня с делового завтрака "Сбера" в восемь часов утра. Открытый вход на мероприятие с заявленной темой "Россия-2030: Как прийти к финишу четвертыми?" не предполагался, гостей пускали по приглашениям.

Уже спустя полчаса в другом помещении "Экспофорума" стартовала дискуссия, посвященная разработке новых туристических предложений и продуктов. Одним из ее участников выступил глава Ленобласти Александр Дрозденко, который призвал регионы "делиться туристами". При этом определенный обмен с Петербургом у области есть и так, следовало из его слов.

Сессия о кинематографе и медиа запомнилась выступлением главы правления Ассоциации анимационного кино Юлианы Слащевой. Последняя спрогнозировала, что тренд на использование образов советской мультипликации в современной России сохранится в течение еще 10 лет. По мнению спикера, современные прочтения "Простоквашино" и "Чебурашки" дают семьям "возможность поговорить вечером" об увиденном и тем самым стимулируют коммуникацию между поколениями. В роли модератора на сессии присутствовал писатель Сергей Минаев.

Участницей сессии о семейных традициях выступила детский омбудсмен Мария Львова-Белова, которая озвучила данные по количеству детей, находящихся под угрозой разлучения с родителями. Сама уполномоченная отстаивала точку зрения, что в большинстве случаев изъятия из семей не требуется и безвыходные ситуации здесь почти отсутствуют. В качестве примера она рассказала историю со счастливым концом о мужчине с алкогольной зависимостью и судимостями. Из истории следовало, что он ушел в запой после смерти жены и органы опеки забрали у него ребенка. После этого гражданин взял себя в руки и теперь работает тренером в реабилитационном центре.

Также в пятницу состоялась презентация рейтинга состояния инвестиционного климата в России. Выступавший со сцены глава Минэкономразвития Максим Решетников еще до оглашения результатов заметил, что "всем понятно, кто занял первое место". Ожидаемо во главе списка оказалась Москва, Петербург наравне с Крымом и Тульской областью оказался лишь на пятой позиции.

Хлопоты градоначальника на форуме

Утро выдалось плодотворным для петербургского губернатора. Еще до полудня пресс-служба Смольного отчиталась о подписанных Бегловым соглашениях с ВТБ, а также с банком "Россия" и "Сбером". В первом случае договоренности фиксируют намерения сторон построить в городе концертно-театрального комплекс, а также внедрить оплату проезда по биометрии в общественном транспорте. В релизе Смольного ничего не говорилось о месте предполагаемого строительства нового комплекса, зато приводились слова губернатора о том, что здание "станет памятником культуры нашего времени". Между тем ранее "Фонтанка" утверждала, что здание может появиться на Ново-Адмиралтейском острове. В свою очередь, Костин прокомментировал планы строительства словами о том, что Петербургу "точно не хватает многопрофильной площадки, способной удовлетворить требовательный запрос современного зрителя".

Соглашение с "Россией" и "Сбером" касается оплаты проезда в метрополитене. Предполагается, что уже с 1 июля все турникеты подземки будут принимать банковские карты.

Также Беглов провел рабочую встречу с послом Белоруссии Дмитрием Крутым, а кроме того, совместно с Дрозденко, поучаствовал в рабочем совещании с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Совещание касалось проекта КАД-2, по его завершении оба губернатора сообщили о получении одобрения строительства президентом.

С главой государства Беглов встретился уже днем. Он отчитался о заключении контрактов на 1,3 триллиона рублей и поблагодарил собеседника за поддержку Петербурга.

В дальнейшей беседе губернатор передал президенту вопрос от работающих пенсионеров о возможности возвращения к индексации получаемых ими пенсий. Путин идею поддержал и пообещал озвучить решение непосредственно на форуме, следует из опубликованной пресс-службой Кремля распечатки беседы.

Три президента на одной сцене

Обещание президент сдержал уже вскоре. Заявление о возвращении индексаций пенсий работающим пенсионерам стало одним из самых заметных в его речи на пленарном заседании. Путин поручил "Единой России" и правительству подготовить соответствующий законопроект и принять его в весеннюю сессию Госдумы. Ожидается, что индексировать пенсии начнут с 1 февраля 2025 года.

Само выступление продлилось более часа. В течение этого времени Путин успел заявить о том, что Россия вошла в четверку крупнейших экономик мира, похвалиться темпами роста ВВП в I квартале года и раздать целый ряд поручений. Суть речи сводилась к рассказу о 10 ключевых направлениях развития страны в ближайшие годы. В частности, Путин говорил о необходимости изменений в экспорте и импорте со снижением уровня последнего до 17 % к 2030 году, об изменении отраслевой структуры экономики, вопросах инвестиций, рынке труда, раскрытии потенциала регионов и о ряде других вопросов.

Среди прочего, глава государства коснулся вопроса льготной ипотеки, поручив уже с 1 июля смягчить ее условия для некоторых категорий семей. Также он пожелал добиться вхождения России в топ-25 стран мира по плотности роботизации, для чего, по его мнению, стране нужны 100 тысяч роботов. Коснулся президент и вопроса поддержки IT-сферы, пообещав отечественным разработчикам пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5 %.

После Путина перед участниками форума выступили высокие гости — президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Первый из них, среди прочего, высказал мысль о том, что экономики стран БРИКС "смогли пошатнуть гегемонию Соединенных Штатов", а также рассказал о развитии в Боливии собственной модели экономики. Второй сокрушался о введенных против Зимбабве санкциях и делился планами достичь к 2030 году такого уровня благосостояния страны, который бы позволил отнести ее к числу государств с доходами выше среднего.

В последовавшей за выступлениями дискуссии Путин похвалил китайскую модель экономики, но указал на отсутствие универсальных рецептов в этой сфере, а также в очередной раз заявил об отсутствии необходимости в проведении новой волны мобилизации в России.









































Андрей Казарлыга, фото: Михаил Масленников